Presentazione volume "Fabrizio De André e i pellegrini sulla cattiva strada"

Sabato 9 Marzo 2019, alle ore 17,00, in viadelcampo29rosso si terrà l'incontro con Sara Boero che ci racconterà il suo “Fabrizio De André e i pellegrini sulla cattiva strada".

Dialogheranno con l'autrice Laura Monferdini della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, che gestisce il museo, e Federico Traversa.

A vent'anni esatti dalla sua scomparsa, la voce di Fabrizio De André ci accompagna ancora, insieme alla sensazione di aver perso un amico troppo presto. Ma che influenza ha avuto il grande artista genovese su chi questo amico non lo ha mai veramente incontrato?

Sara Boero, giovane e nota scrittrice concittadina di Faber, ripercorre la vita e la carriera del cantautore, raccontandoci perché, per la sua generazione, De André sia altrettanto indimenticabile.

Una cronaca sincera e delicata, attraverso le parole di un'altra "cantastorie" che non lo ha mai conosciuto ma ama profondamente la sua musica. Un percorso originale, fatto di testimonianze, interviste e

riflessioni, per provare a capire il segreto del talento straordinario che ha catturato l'anima di tante diverse generazioni.

Ma non c'è solo Faber, e per capire il sommo poeta genovese è opportuno conoscere tutti quei grandi artisti che l'hanno accompagnato nella scoperta della "cattiva strada" dellap oesia, da Brassens a Rimbaud, passando per Leonard Cohen, Edgard Lee Masters, Bob Dylan e tanti altri riferimenti necessari per la poetica dell'ultimo grande cantore degli ultimi.

Il racconto sarà accompagnato dalle note di Michele Micalizzi (Ostinati e Contrari)

Ingresso libero.