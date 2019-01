Presentazione gratuita Costellazioni Familiari Sistemiche

Il disagio familiare è un tema di scottante attualità, una malattia sociale che tende ad allargarsi a macchia d'olio. ll metodo terapeutico delle costellazioni familiari, ideato in Germania da Bert Hellinger, si propone di contrastarlo alla radice, individuandone le cause profonde e apparentemente indecifrabili.

Hellinger, lavorando sulle dinamiche familiari, §i è accorto che in alcuni casi i figli si portano dietro tematiche emotive non risolte di antenati e di altri componenti della famiglia. E soltanto attraverso un lavoro di "riconoscimento" di questi legami (irretimenti) possono ritrovare equilibrio ed armonia. Quindi, ogni famiglia è regolata da legami nascosti (segreti ) e scoprendoli e mettendoli in scena con una costellazione familiare, si riesce a comprendere il nostro comportamento, che spesso non ci appartiene, per esempio può capitare che inconsciamente e per amore si viva il destino di un altro membro della famiglia. Hellinger ci insegna, con una specie di rappresentazione teatrale, a liberarci da queste dinamiche che, in alcuni casi, ci può anche condurre alla malattia.

È necessario che ognuno di noi trovi la forza e la volontà di indagare nel proprio mondo interiore, tanto da portare alla luce conflitti che, annidati nelle pieghe più nascoste dell'anima, intossicano la nostra esistenza quotidiana, rendendo più problematici i rapporti con gli altri. Ogni famiglia è regolata da legami nascosti, segreti, i così detti "ordini dell'amore". Scoprendoli e mettendoli in scena con una costellazione familiare, riusciremo a comprendere il nostro comportamento, che spesso non ci appartiene: capita che inconsciamente e per amore si viva il destino di un altro membro della famiglia. E inspiegabilmente ciascun rappresentante accede alla coscienza del membro della famiglia che sta mettendo in scena: è come se i posti assegnati fossero dotati di forza propria così che chi li occupa ha percezioni simili al personaggio che interpreta. ln ogni caso la relazione rappresentante-membro della famiglia rimane sostanzialmente un mistero, mentre ben evidente è - l'effetto della costellazione sul paziente. Si tratta di dinamiche, difficilmente spiegabili se ci affidiamo alla razionalità del metodo scientifico. Alcuni paragonano il campo d'influenza della famiglia al "campo morfogenetico”.

Conduce: Lorenzo Bracciodieta – Psicologo, Psicoterapeuta, Facilitatore Sistemico Familiare

Per Informazioni e/o prenotazioni rivolgersi a:

Bene con Sé Bene Insieme

Via Maragliano 5/2 16121 Genova

Tel. 010.8683746

Cell. 340.3380840 o 3274230464

e-mail: segreteria.genova@beneinsieme.org