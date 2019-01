Presentazione corso di scrittura creativa di Satura

Nell’ambito delle sue molteplici attività, l’Associazione Culturale Satura organizza un Corso di Scrittura Creativa presso la sua sede a Palazzo Stella, in Piazza Stella 5/1, che verrà presentato mercoledì 23 gennaio alle ore 18.00. In quest’occasione verranno fornite tutte le informazioni riguardanti l’orario e le modalità di svolgimento del corso.

Il corso, diviso in due sessioni (base e avanzata, a seconda del livello dei partecipanti) cui si può aderire separatamente, si svolge con cadenza settimanale. Le lezioni sono tenute con la tecnica del workshop, quindi con commento diretto di testi, sia pubblicati, sia scritti dai partecipanti.

L’obiettivo di questo corso è di spronare i partecipanti all’esercizio dello scrivere quotidianamente, partendo anche da argomenti apparentemente irrilevanti, senza attendere necessariamente la grande ispirazione.

È essenziale per questo sicuramente un bagaglio teorico, ma soprattutto la possibilità di formarsi attraverso un’esercitazione costante della propria tecnica, che va affinata sempre più via via che si acquisiscono maggiori competenze e si riesce a realizzare un salto di qualità anche a livello stilistico. Per fare tutto questo è però necessario seguire le indicazioni di un professionista dotato di grande esperienza, che sarà in grado di consentire agli allievi di superare quel percorso che li condurrà dal manoscritto amatoriale, al testo corretto dal punto di vista delle regole editoriali, ma soprattutto attraente e appetibile per un possibile editor che ne permetta la pubblicazione.

Il Docente

Renato Di Lorenzo, giornalista e scrittore, soprannominato il padre del financial thriller italiano, è l’autore de L’Assalto (2003), romanzo Mondadori pubblicato negli Omnibus, due edizioni in pochi mesi, e dei più recenti Evidenze e Tara, balzati immediatamente al quarto posto fra i più venduti su BOL. È anche autore di una serie divulgativa edita da Il Sole 24 ORE, che ha venduto finora oltre 150.000 copie. Ha pubblicato anche un manuale di scrittura creativa: Smettetela di Piangervi Addosso e Scrivete un Bestseller (Gribaudo 2006). Collabora con diverse case editrici.

Informazioni ed iscrizioni

Per informazioni ed iscrizioni telefonare ai numeri dell’Associazione SATURA 010 2468284 o 366 5928175 negli orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 e il sabato dalle ore 15:00 alle 19:00.

Posti limitati: è gradita la preiscrizione.