Presentazione corso di scrittura creativa

Nell’ambito delle sue molteplici attività l’Associazione Culturale Satura organizza un Corso di Scrittura Creativa, che verrà presentato dal docente giovedì 3 ottobre alle ore 18.00 presso la sua sede a Palazzo Stella, in Piazza Stella 5/1.

Il corso, della durata di tre mesi, si svolge il martedì con orario 17.30 – 19.00. Le lezioni sono tenute con la tecnica del workshop, quindi con lettura e commento diretto di testi, sia pubblicati, sia scritti dai partecipanti. Quest’anno, oltre alle tematiche fondamentali (i personaggi, il plot), verranno approfonditi i segreti della scrittura per il cinema e per la TV.

La domanda che si pongono in tanti è: si può insegnare a scrivere un romanzo? La risposta è: sì. Se è vero che la predisposizione per la scrittura è un’attitudine personale, è altresì vero che il talento, per emergere, ha necessità di un lungo lavoro di scavo in se stessi, ma soprattutto nei canoni. Il talento in sé non basta.

Come per qualunque altra disciplina artistica, anche per la creatività letteraria esistono metodi che fanno maturare le capacità grezze individuali. Diffondere questi metodi è proprio lo scopo del corso.

Prova del fatto che sia possibile insegnare scrittura creativa è la diffusione, in America, di seminari e master di scrittura creativa in quasi tutti i programmi delle università, dove hanno studiato e/o insegnato anche grandi scrittori come John Cheever, Kurt Vonnegut, Philip Roth, Michael Cunningham, Jack Kerouac, Francis Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Raymond Carver, Kazuo Ishiguro e Ian McEwan.

In Italia, la scrittura creativa nasce più tardi, a metà degli anni ottanta del XX secolo, grazie all'iniziativa di alcuni scrittori come Raffaele Crovi, Giuseppe Pontiggia, Vincenzo Cerami, Giulio Mozzi e Alessandro Baricco.

Il Docente. Renato Di Lorenzo, giornalista e scrittore, soprannominato il padre del financial thriller italiano, è l’autore de L’Assalto (2003), romanzo Mondadori pubblicato negli Omnibus, due edizioni in pochi mesi, e dei più recenti Evidenze e Tara, balzati immediatamente al quarto posto fra i più venduti su BOL. È anche autore di una serie divulgativa edita da Il Sole 24 ORE, che ha venduto oltre 150.000 copie. Ha pubblicato anche un manuale di scrittura creativa: Smettetela di Piangervi Addosso e Scrivete un Bestseller (Gribaudo 2006). Collabora con diverse case editrici.

Per informazioni e iscrizioni telefonare ai numeri dell’Associazione SATURA 010 2468284 o 366 5928175 negli orari di apertura: dal martedì al venerdì ore 9:30 - 13:00 / 15:00 - 19:0, il sabato ore 15:00 - 19:00.

Posti limitati: è gradita la preiscrizione.