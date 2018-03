Presentazione del libro “La casa delle rose” di Laura Cuttica Talice, Gabriella Cuttica, Marialaura Oddone

È un libro scritto da tre donne e dedicato alle donne come incoraggiamento ad avere la forza per realizzare se stesse e vivere una vita piena e significativa.

Narra la storia delle donne della stessa famiglia, che hanno abitato lo stesso posto e poi la stessa casa nel corso dei secoli, vivendo storie spesso tragiche o dimesse secondo il ruolo della donna nel tempo.

Le scrittrici hanno avuto coraggio di andare contro il destino comune per procedere nella vita seguendo la forza della loro diversità riuscendo ad affermarsi solo credendo esclusivamente in se stesse.

Martedì 13 marzo ore 17:30 presso la sala Consiliare del Municipio VIII Medio Levante l’Associazione “Il Gabbiano per Genova” organizza la presentazione del libro “La casa delle rose”, con il patrocinio del Comune di Genova e del Municipio VIII Medio Levante.

Introdurranno Gloria della Ciana dell’associazione socio culturale “Il Gabbiano per Genova”, seguita dal saluto del Presidente del Municipio VIII Medio levante, Francesco Vesco e dell’assessore alle Pari Opportunità Arianna Viscogliosi.

Laura Cuttica Talice è una psicoterapeuta, life coach, psicologa e scrittrice che ha aiutato molte persone a diventare libere. Ha scritto sei libri che in modo diverso, prospettano come cambiare per vivere felicemente con se stessi e con gli altri.

Laura è una donna coraggiosa, che ha rotto la tradizione di famiglia, delle donne sottomesse, seguendo il suo istinto e la sua forza interiore per realizzare quello che le sue antenate non hanno fatto e liberando le sue discendenti dal peso del destino scontato e limitato di essere donna.

È un libro che afferma il potere della donna quando non si sottomette al pensiero comune, alla manipolazione sociale e segue quella luce interiore che diventa la sua forza.

La donna non deve chiedere aiuto ma deve credere in se stessa, solo così può scoprire di avere i talenti che le rivelano il potere della sua personalità e comprendere i sogni da raggiungere senza arrendersi alle difficoltà da superare.

L’associazione “Il Gabbiano per Genova” ha organizzato questo evento, in occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna, per sostenere attraverso la testimonianza di Laura, quelle donne che sono alla ricerca di se stesse, di un percorso di vita diverso, che provano ad avere la forza di allontanarsi da chi rende la loro vita piena di sofferenze.