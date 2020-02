"Fanta-scienza": ricercatori dell'IIT e scrittori insieme per un libro al confine tra sogno e realismo

Cosa succede quando otto ricercatori dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova incontrano otto scrittori?

Da questa collaborazione nasce "Fanta-scienza", libro edito da Odissea: i ricercatori si sono prestati per fornire spunti, e dai loro colloquio con gli scrittori è nata questa raccolta di storie. Può la fantascienza di oggi diventare la scienza di domani? Qual è il confine tra sogno e realismo? Gli scienziati possono pensare a un futuro che sia totalmente diverso? La fantascienza di oggi è davvero troppo pessimista? E ancora, domande ancora più folli ma che non dimentcano una grande profondità di base: gli umani continueranno ad avere un corpo? Il tempo diventerà una variabile dipendente? Se viaggeremo in un multiverso complesso, la morte avrà ancora lo stesso significato?

Giovedì 13 febbraio al The Honey Bar in salita del Prione si terrà la presentazione dell'antologia, in compagna degli autori Alessandro Vietti, Serena Barbacetto e Andrea Viscusi, e del curatore Marco Passarello.

Moderatori dell'evento saranno I gatti di Ulthar, appassionati di fantascienza genovesi.

I racconti sono a cura di Paolo Aresi, Serena Barbacetto, Franci Conforti, Alessandro Forlani, Lukha B. Kremo, Marco Passarello, Alessandro Vietti, Andrea Viscusi. La prefazione è a cura di Roberto Cingolani, fisico, ex direttore scientifico dell'IIT e ora responsabile dell'innovazione tecnologica di Leonardo Spa.

