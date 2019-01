Presentazione volume "Ancora Fabrizio – Storie minime e racconti pensando a Fabrizio De André"

Sabato 26 gennaio alle ore 17.00 presso l'emporio-museo Viadelcampo29rosso, gestito dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro, avrà luogo la presentazione del volume “Ancora Fabrizio – Storie minime e racconti pensando a Fabrizio De André” di Gianpiero Perlasco, un libro che è un concentrato di emozioni.

Il volumetto è stato scritto con umiltà e passione nel tentativo di cogliere alcuni sprazzi delle lezioni di vita che De André ha trasmesso a intere generazioni. Un artista dalla grande capacità di ascolto, dall'intensità dei suoi sguardi con occhi che hanno visto orizzonti lontani insieme alle sue mirabili intuizioni. Questo insieme di storie che l'autore propone costituiscono un omaggio a un grande uomo, poeta e cantautore inimitabile che ha fatto riflettere, sperare e sognare intere generazioni. Racconti in cui non si citano espressamente i titoli delle canzoni di Faber, ma l'opera del grande cantautore è tutta nelle righe della scrittura e nelle atmosfere magiche che Perlasco ha saputo trasmettere con le sue narrazioni. I personaggi dei racconti sembrano uscire dalle pagine per presentarsi al lettore, sapendo che li ha già riconosciuti e ne ha fatto una piacevole conoscenza cominciando ad amarli.

Non mancherà una sorpresa musicale nel segno di Faber.

Ingresso libero.

