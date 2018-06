I Buio Pesto presentano il nuovo cd "Verde" alla Feltrinelli

La celebra band dialettale dei Buio Pesto presenterà il suo nuovo cd alla Feltrinelli di Genova, venerdì 22 giugno 2018 dalle ore 18.

Il nuovo album dei Buio Pesto si intitola "Verde", il colore più diffuso sul nostro pianeta, colore del pesto e del basilico. Contiene 12 nuove canzoni, tra le quali alcune destinate a far parlare molto di sé. Come sempre i generi musicali sono molteplici e lontani tra di loro: pop, dance, rock, electro swing e qualche imperdibile cover parodistica, marchio di fabbrica dei Buio Pesto, giunti al loro dodicesimo lavoro in 23 anni di musica dialettale ligure.