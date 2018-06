Prè Summer Party, tra musica e street food

Giovedì 21 giugno 2018 a partire dalle 19 via Prè e piazza Sant'Elena si animeranno con il "Prè Summer Party", organizzato dalle attività della zona in collaborazione con il Civ Borgo di Prè.

Si celebrerà insieme l'arrivo sell'estate con il menu in versione street food proposto da trattoria dell'Acciughetta, Taqueria Mamacita's e Rashid, innaffiando il tutto con i vini di Mescite Prè e le birre servite dal camioncino anni '60 della Birra Plurale.

Musica per tutti, inoltre, con Nugs, Troc Arabic Balkan Groove, Julyo Fortunato, Madame Belleville e Pedro Navaja Soundmachine.

Come ci si veste? Come per andare in spiaggia, d'altronde è un party estivo: magliette, ciabatte, costumi e pareo sono i benvenuti.

Presenti anche un corner informativo-ludico a cura di Orto Collettivo Genova, il set fotografico "tipi da spiaggia" e premi per la miglior foto pubblicata sui social con l'hashtag #PrèSummerParty.

Ingresso libero, prenotazione non richiesta. In caso di pioggia, l'evento verrà rimandato.