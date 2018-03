A pranzo insieme per la Festa della Donna

Domenica 11 marzo dalle ore 12,30, l'associazione Amici di via Napoli organizza un pranzo per la Festa della Donna nella sede di via Bianco 4c.

Il menu:

Antipasti:

Tris di formaggi

Prosciutto crudo e marmellata

Primo:

Lasagne al pesto

Secondo:

Arrosto al latte

Contorno:

Patate al forno

Insalata verde

Dolce

Caffè

Costi e prenotazioni

Prezzo per i soci: 15 euro

Minimo 15 partecipanti, massimo 35 partecipanti.

Chi vuole partecipare dovrà prenotare ai numeri 3463667107 Mimmo oppure 3470417391 Donato