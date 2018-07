Praglia Wild Festival: la festa all'insegna del Far West

Street food, musica, rievocazioni e mercatini per il Praglia Wild Festival, la festa in salsa "western" ai piani di Praglia (Ceranesi), in programma sabato 7 e domenica 8 luglio 2018, dalle 9 alle 24.

A disposizione dei partecipanti, street food, birre artigianali, mercatino di prodotti tipici, e poi ancora rievocazioni storiche, musica dal vivo, concorsi di bellezza, dj set, raduni di motori, attività sportive e intrattenimento per grandi e piccoli.

Il programma:

MUSICA DAL VIVO

- Locomotiv e I Bats - Sabato 7 Luglio ore 20

- Last Train Country Band - Domenica 8 Luglio ore 15

BALLO COUNTRY:

- Wild Angels Zena - Domenica 8 luglio ore 15

GASTRONOMIA:

- Pasta Fresca Bovio di Rivarolo

BIRRA ARTIGIANALE:

- Maax Beer

MOUNTAIN BIKE:

- Liguria MTB - Sabato 7 e domenica 8 luglio

BIKE TRIAL:

- Diego Donadonibus - Sabato 7 luglio

HOBBY BICI:

- David in entrambe le giornate

EQUITAZIONE E CINOFILIA:

- Sabato 7 e domenica 8 luglio

CENTRO EQUESTRE SAN DESIDERIO:

-Associazione Wild Dog

TRAIL RUNNING:

- Sisport – Officina del Movimento - Sabato 7 luglio

- Spedizione -Trekking a Praglia - Sabato 7 e domenica 8 luglio

TIRO CON L'ARCO:

- Arcieri dello stornello - Sabato 7 e domenica 8 luglio

RADUNI:

Raduni Jeep, Harley Davidson, Fiat 500, Fiat 600, Moto:

- Genova Chapter Harley Davidson - Sabato 7 luglio ritrovo ore 18 - Concessionaria Harley di V. del Commercio

Göesecche Team 4 x 4 – 500Mania Genova – Club Fiat 600 Liguria – Motoclub Zero a Manetta

SOFTAIR:

Banda Bassotti Softair Genova - Sabato 7 e domenica 8 luglio

PAINTBALL:

Genova Paintball Arena

ATTIVITA' PER BAMBINI:

Rugbytots - Sabato 7 e domenica 8 luglio

Giochi gonfiabili - Sabato 7 e domenica 8 luglio

FITNESS E GINNASTICA ACROBATICA:

Adrenaline Gym

CROSS RACE:

Praglia Cross Race - Sabato 7 e domenica 8 luglio

PARKOUR:

Davide Marras - Sabato 7 dalle 16 e domenica 8 mattina

AREA DIVERTIMENTO PER BAMBINI:

Marco - Sabato 7 e domenica 8 luglio

RIEVOCAZIONI STORICHE:

Hema Ianua – I Cavalieri della Commenda - Domenica 8 luglio