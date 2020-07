Pra', tornano le Serate Musicali a Villa De Mari

Nella splendida chiesetta di villa De Mari, a Pra', si riprende l’appuntamento estivo delle Serate Musicali.

Il progetto, nato nel 2007, era stato sospeso a causa del Covid-19, come tutte le altre attività musicali, ma riprende con tutte le misure precauzionali da sabato 11 luglio, alle ore 21,00.

L’apertura è affidata alla celebre soprano Sandra Pacetti, che con il baritono Carlo Prunali, il violinista Constantin Ciobanu, acconpagnati al pianoforte dal maestro Massimo De Stefano, eseguiranno musiche di grandi compositori.

I concerti attualmente sono tre, come da locandina in allegato; i posti a sedere saranno ridotti per poter mantenere le distanze di sicurezza, ma l'importante al momento per gli organizzatori è ricominciare, nella speranza di poter continuare a settembre.

Ingresso gratuito.

Allegati