Libri e sport (e cocktail) alle piscine di Pra'

La Piscina della Fascia di Rispetto di Pra' organizza nei mesi di luglio e agosto, ogni fine settimana, serate di intrattenimento per le sue migliaia di abbonati e per i cittadini del ponente genovese. Lo scenario è la piscina all’aperto della struttura circondata dal prato. In questo ambito la casa editrice Erga ha organizzato un fine settimana con le presentazioni della rassegna "Il lettor Sportivo".

Programma:

Sabato 20 luglio alle 18.30 Enzo Barlocco, Mimmo Barlocco, Anna Maria Dagnino e Ettore De Katt dialogano con Simone Farello, autore del volume "Il cuore di De Coubertin: come Genova realizzò le vere Olimpiadi".

Domenica 21 luglio alle 18.30 conversazione con Ettore de Katt - autore di "70 Cocktail classici e con birra" e di "Cocktail fatale" - su cocktail e sport.

In entrambe le serate verrà offerto un rinfresco della favolosa focaccia di Pra’ (ma non solo) gentilmente fornita dal Panificio Rocco, che in via Pra' 90r incarna la tradizione ligure “contemporanea”, certificata dal marchio istituzionale "Artigiani in Liguria".

Photo credits: Facebook@Piscine di Pra'-Gruppo sportivo Aragno

