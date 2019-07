A Pra' torna la Fiera di San Pietro: il programma e le modifiche alla circolazione

Sono più di 80 i banchi previsti domenica 7 luglio a Pra', in occasione della Fiera di San Pietro. Per l'occasione, shopping per tutti i gusti tra i banchi di gastronomia, merci varie, abbigliamento e articoli di artigianato.

Occhio alle strade chiuse: è stata emessa dalla direzione mobilità e trasporti del Comune di Genova l’ordinanza che detta le temporanee modifiche della circolazione e della sosta veicolare in alcune strade di Pra' proprio in occasione della fiera.

Il giorno 7 luglio 2019 dalle ore 6 alle ore 24, e comunque fino a cessate esigenze, nelle sottoelencate strade e piazze sono stabilite le seguenti prescrizioni:

Divieto di circolazione veicolare:

piazza Amatore Sciesa, ad esclusione del corridoio lato monte, tratto compreso tra via Ramellina e via Gerolamo Ratto, in cui è istituito il senso unico alternato con diritto di precedenza per veicoli che procedono con direzione di marcia levante; via Bozzellari; via Prà (controviale lato monte), tratto compreso tra via Capoverde e il corridoio centrale di piazza Amatore Sciesa, (altezza nuova rotatoria); via Arnaldo Fusinato.

Ripristino del doppio senso di circolazione:

- via Gerolamo Ratto, tratto compreso tra piazza Amatore Sciesa e via Fonderie San Giorgio;

- via Prà (controviale lato monte), tratto compreso tra via Capoverde e l’intersezione a rotatoria altezza via Cordanieri.

Divieto di sosta e di fermata con la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo per gli inadempienti:

- piazza Amatore Sciesa; via Arnaldo Fusinato; via Prà (controviale lato monte), tratto compreso tra via Capoverde e il corridoio centrale di piazza Amatore Sciesa, (altezza nuova rotatoria); Gerolamo Ratto, tratto compreso tra Piazza Amatore Sciesa e via Fonderie San Giorgio; via Bozzellari.

- Nell’area interessata verrà installata, a cura degli organizzatori, la segnaletica stradale come previsto dalla normativa. La Polizia Locale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

- Dovrà essere sempre garantito, nella massima sicurezza, il transito pedonale e dei veicoli di emergenza impegnati in operazioni di pronto intervento e sarà altresì garantito un corridoio per l’accesso e l’uscita alla locale caserma del Carabinieri.