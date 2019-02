"Potted Potter": tutti i libri di Harry Potter in 70 minuti al Politeama

Presentato come "un trionfo totale", il 27 febbraio arriva al Politeama Genovese - per la prima volta in italiano - "Potted Potter", tutti i sette libri di Harry Potter in soli 70 minuti, parodia di Daniel Clarkson e Jefferson Turner. Lo spettacolo inizia alle 21. I biglietti vanno dai 20 ai 30 euro più prevendita.

Una sfida da tutto esaurito mondiale, candidato agli Oliver Awards e acclamato da pubblici di tutte le età, "Potted Potter" – l’esperienza potteriana non autorizzata – si prepara a conquistare anche l’Italia. Incredibile ma vero, "Potted Potter" condensa tutti e 7 i libri della saga di Harry Potter, inclusa una vera e propria partita di Quidditch come non la avete mai vista prima, in appena 70 minuti di esilarante spettacolo.

Nato dal genio creativo di Daniel Clarkson, pluri-candidato agli Oliver Awards e Jefferson Turner, "Potted Potter" è perfetto dai 6 anni a quelli di Silente (che, effettivamente, ne ha tanti/non ne ha pochi).