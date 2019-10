Il potere della resilienza: come andare avanti quando tutto è cambiato dopo il crollo del Morandi?

Un anno dopo il crollo del Ponte Morandi, la popolazione genovese affronta ancora le difficoltà che questa tragedia ha lasciato nel tessuto sociale della città.

Come andare avanti quando tutto è cambiato? Come si può superare la difficoltà e ritrovare la speranza?

La risposta è in una parola: resilienza, cioè la capacità di reagire trasformando il disagio in forza e determinazione.

Fondazione Patrizio Paoletti, ente sociale attivo da 20 anni nel campo della ricerca neuroscientifica e psicopedagogica per la promozione dell’educazione e dei potenziali dell’uomo, arriva a Genova con un evento unico, dodicesima tappa del progetto nazionale “Prefigurare il futuro”. E’ una lezione-evento, gratuita e aperta a tutta la comunità, sul potere della resilienza, con consigli pratici su come sviluppare questa capacità così importante per affrontare i momenti di emergenza, ma anche le piccole e grandi difficoltà del nostro vivere quotidiano.

Parteciperanno:

Francesca Bellenzier Dirigente Protezione Civile del Comune di Genova

Federico Romeo Presidente del Municipio 5 Valpolcevera

Franco Ravera Presidente dell’Associazione “Quelli del Ponte Morandi”

Alessandro Clavarino Dirigente “Ufficio terzo Ordinamenti scolastici” Regione Liguria

Enrico Grasso Presidente ACLI Genova

Gilberto Lanzarotti Presidente dell’associazione Amici del Teatro Rina e Gilberto GOVI

Paolo Fasce Dirigente Scolastico Istituto Tecnico Nautico San Giorgio, Genova

Elena Tramelli Dirigente Scolastico Istituto comprensivo Teglia, Genova

La lezione sarà tenuta da (dalle 16:00 alle 19:00):

Tania Di Giuseppe Psicologa Fondazione Patrizio Paoletti e Responsabile nazionale progetto Sandro Anella Autore e formatore Fondazione Patrizio Paoletti

Con uno speciale contributo video di:

Patrizio Paoletti, Presidente della Fondazione e ideatore del progetto