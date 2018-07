Posidonia Green Festival: gli appuntamenti a Recco e Santa Margherita Ligure

Torna il Posidonia Green Festival, tra arte, ambiente e sviluppo sostenibile. La festa, che comprende svariate attività tra cui pulizia delle spiagge, aperitivi, laboratori, cinema sulla spiaggia, escursioni e tanto altro, si sviluppa in Italia tra Recco e Santa Margherita Ligure (gli altri appuntamenti sono a Barcellona e Galicia).

Il programma di Recco:

Durante le iniziative del Posidonia Green Festival sarà presente anche l'Ecofiera, una vetrina attenta ai progetti legati alla sostenibilità e all'ecologia con particolare attenzione all'ecosistema marino. Partecipano Ong, imprese, fondazioni, enti istituzionali e progetti innovatori, con workshop, degustazioni e attività per tutti.

6 LUGLIO

LUNGOMARE BETTOLO

17/18:30

Pulizia della spiaggia e del fondo marino in un Triathlon tra PaddleSurf, apnea a squadre a terra (in collaborazione con BlackWave e Surfrider Fundation Europe ) Dettagli e info: Ocean Initiatives

18:30

Laboratorio artistico per bambini di costruzione di strumenti musicali con materiale reciclato a cura di Ritmiciclando

19:30 – 21:30

Aperitivo in spiaggia, Contest di Skate e DJ SET organizzati da BlackWave

21:30

Premazione contest e Incontro sulla contaminazione della plastica nei nostri Mari(Surfrider Fundation, Area Marina Protetta di Portofino, BlackWave)

22:15

Cinema sulla spiaggia “GIVEN THE MOVIE”

Aamion e Daize, marito e moglie, sono entrambi surfisti. Nel film partono dalla loro casa sull’isola hawaaiiana di Kauai per viaggiare in 15 paesi alla ricerca dell’onda perfetta. Un’avventura surfistica che offre a Given (un bambino di 6 anni) di Kauai l’opportunità di ampliare i suoi orizzonti e acquisire una più profonda comprensione della vita.

***

8 LUGLIO

LUNGOMARE BETTOLO

12:30

Escursione di Whale Watching nel santuario dei Cetacei con partenza da Recco con “WhaleWatchGenova”.

In occasione del Posidonia Green Festival, WhaleWatchGenova farà uno sconto del 10% da utilizzare per tutta la stagione estiva 2018; basta dare un like alla pagina di facebook e instagram di Posidonia Green Festival e passare a ritirare il coupon nelle giornate del Festival / prenotazione obbligatoria sul sito

17:30

Laboratorio per bambini (5 ai 10 anni) Balenn-e de Zena un laboratorio dove Il fascino di balene e delfini ci serve a far capire uno stile di vita ecocompatibile/ preontazione consigliata su info@posidoniagreenfestival.com

18:00 21:00

Aperitivo in spiaggia e Roda di Capoeira e Samba di Roda (Ass. Italiana di Capoeria di Angola)

21:00

Incontro con racconti su Balene e delfini del Mar Ligure e l’importanza del Santuario dei Cetacei (AMP Portofino, WhaleWatchGenova)

22:00

Cinema sulla spiaggia - “Planet Oceans” di Yann Arthus-Bertrand, Michael Pitiot in collaborazione con “International Marine Reserves Film Festival”

***

24 AGOSTO

18:30

Laboratorio per bambini sulla Posidonia Oceanica (Il giardino di Poseidone) in collaborazione con Ziguele.

Sembra un’alga ma non è! Tutti la vedono ma nessuno sa cos’è! Davanti ai litorali mediterranei spesso si estendono delle vere e proprie praterie, fondamentali anche per il benessere del mare e delle nostre coste: stiamo parlando della Posidonia oceanica, una pianta marina vitale per molti organismi

19:30 – 21:30

Aperitivo in spiaggia, Contest di Skate e DJ SET organizzati da BlackWave

21:30 Premiazione contest e Incontro sulla Posidonia Oceanica, benefici e importanza di questa pianta marina che regola l’equilibrio del Mar Mediterraneo

22:15 Cinema sulla spiaggia - “Before the flood” Il premio Oscar e attivista Leonardo DiCaprio è protagonista di un documentario prodotto da National Geographic che analizza cause e attitudini della comunità globale sul cambiamento climatico.

***

25 AGOSTO

18:30

Laboratorio per bambini di giocoleria su riciclo artistico

19:30 – 21:30

Aperitivo in spiaggia e Spettacolo di Slack Line con Thiago Oliveira e DJ SET organizzati da BlackWave

21:30

Incontro sull’importanza della raccolta differenziata e l’economia circolare

22:15

Cinema sulla spiaggia “Cortometraggi” in collaborazione con FICMA

Il programma di Santa Margherita Ligure:

