Silent disco per la prima volta a Portofino

Venerdì 30 agosto 2019, con inizio alle ore 23 (apertura stand di distribuzione dalle ore 20.30), presso piazza Martiri Dell'Olivetta a Portofino, arriva la Silent Disco più famosa d'Italia.

Le acque di una delle località più famose ed esclusive d'Italia ospiteranno il palco galleggiante su cui i dj si sfideranno per tutta la serata a colpi di hit: Eros&Cape, Max Giannini e Dj Paul si daranno infatti battaglia per conquistare la pista e colorare le cuffie con la propria musica.

Tre canali musicali diversi tra i quali poter scegliere.

I biglietti (18 euro) sono in vendita online su https://aluha.it/?page_id=68 e presso:

- Beach Break Chiavari

- Bad, Piazza Mazzini 4, S.Margherita Ligure

- Bad, Piazza Cavour 21, Rapallo

- Agenzia Viaggi Ruentes, Corso Assereto, 1A Rapallo

- Tabaccheria Quaiotti, Piazza S. Antonio, 4 Sestri Levante

- Pro Loco Camogli, via XX Settembre, 33 Camogli

- Metaldi Maurizio, Via Martiri della Liberazione, 182 Chiavari

- tutti i punti vendita Vivaticket.



COME ARRIVARE A PORTOFINO

Servizio Autobus ATP

Partenze da S.Margherita Ligure: ogni 15 minuti

Partenze da Portofino: 1 autobus ogni 15 minuti, con ultima partenza alle ore 02.30

Servizio Battelli – Tratte speciali

Partenze da S.Margherita Ligure: dal Molo di Santa Margherita Ligure alle ore 21.40 e alle ore 22.15

Partenze da Portofino: dal molo di Portofino dalle ore 01.15 con spola A/R su S.Margherita Ligure.

In aggiunta:

Partenza da Rapallo ore 20 e ore 21.30

Ritorno per Rapallo 23.30.

Info mojotic.it.