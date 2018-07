Pagaiata di mezzanotte a Portofino

Dopo il tramonto, quando il mare si fa calmo e il silenzio regna, a bordo dei kayak e dei sup si scivola in mare per una pagaiata cullati dalla luna. Le luci riflesse sull’acqua, la luna che illumina il percorso, l’aria fresca estiva che accarezza i corpi sapranno regalare emozioni indimenticabili.

Un’escursione speciale in occasione delle lune piene estive che vi permette di esplorare la meravigliosa costa di Portofino, dalla baia di Paraggi al Faro. Insieme ad un istruttore kayak e guida marina, sarete accompagnati in un’ora e mezza di attività, scivolando dolcemente sull’acqua.

Costo: 35 euro a persona, attrezzatura inclusa. Sconto del 10% per bambini sotto i 14 anni e per i tesserati Outdoor Portofino.

Maggiori informazioni: (+39) 334 3290804 - info@outdoorportofino.com