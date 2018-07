Il Porto Live Metal Fest 2018 fa scatenare il Porto Antico

Dopo il successo dell'edizione 2017, torna giovedì 2 agosto la seconda edizione del “Porto Live Metal Fest”, festival dedicato alle sonorità hard’n’heavy organizzato da Black Widow, Nadir Music, Truck Me Hard e Cornucopia Live. L'appuntamento è al Porto Antico, in Piazza delle Feste.

Per questa edizione saranno sei le band ad esibirsi sul palco a due passi dal mare, nella prestigiosa cornice del Porto Antico di Genova, con un programma che si annuncia davvero ricco e variegato.

Il programma

La scelta dell’headliner è ricaduta su un nome che da oltre trent’anni è amato ed apprezzato da pubblico e addetti ai lavori, una band dalla lunga ed invidiabile carriera: la Strana Officina, che a breve sarà fuori con la versione remastered dell’album “The Faith”.

Nelle vesti di co-headliner figurano i maestri del thrash nostrano: i Necrodeath, che tornano a Genova dopo l’uscita dell’acclamato ultimo lavoro “The Age of Dead Christ”, che sta riscuotendo giudizi esaltanti da parte di critica e fans.

Ma non è finita qui: ad elettrizzare ulteriormente la serata l’hard rock sanguigno e genuino di Trevor, frontman dei Sadist, che con il suo progetto solista Trevor and the Wolves porterà sul palco tutta la grinta della sua recente uscita “Road to Nowhere”.

La scelta degli organizzatori è stata quella di dare spazio a generi differenti: le prime file saranno infatti scaldate dal classic heavy dei Septem, dal metal sinfonico dei Winterage, mentre in apertura toccherà ai deathsters Path of Sorrow mettere a dura prova i presenti con il loro swedish death ricco di aggressività e forza.

A corredo dei concerti, all’interno dell’area ci saranno stand di dischi, fumetti, abbigliamento e merchandising rock per tutti i gusti.

Il prezzo del biglietto è di 15 euro.