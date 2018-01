"Ti porto alla Lanterna": visita guidata speciale

Nelle domeniche d’inverno (28 gennaio, 25 febbraio, 25 marzo 2018) partendo dal Porto Antico, dalle memorie di moli, magazzini, facchini e mercanti, i visitatori verranno accompagnati alla Lanterna, alla sua passeggiata sulle banchine del porto commerciale, al suo suggestivo museo, per finire alla terrazza panoramica ed ammirare tutta la città dall’alto.

Appuntamento ore 14.30 davanti Palazzo San Giorgio, lato mare, Porto Antico. Introduzione al Porto e successivo trasferimento alla passeggiata della Lanterna. Visita al museo e salita al terrazzo panoramico (NB. visita non adatta a persone con difficoltà motorie).

Euro 10,00 a persona (include visita guidata e ingresso alla Lanterna).

Il trasferimento sarà con mezzi pubblici (presentarsi con biglietti o abbonamento Amt oppure € 1,60 a persona).

La visita non sarà effettuata in caso di allerta meteo. Possibilità di visite su richiesta per gruppi chiusi anche in altri giorni a seconda della disponibilità, in italiano o in lingua straniera, con quotazioni a richiesta.

Prenotazione obbligatoria: tour@lanternadigenova.it. POSTI LIMITATI.

Info: 335 6063687 e 349 2809485

A cura di GoGenovatours in collaborazione con Lanterna di Genova, Giovani Urbanisti, Fondazione Labò, Genova Musei

www.lanternadigenova.it www.gogenova.com