"Ti porto alla Lanterna": tra moli, facchini, mercanti, e panorami mozzafiato

Il complesso monumentale della Lanterna di Genova, parte del Mu.MA - Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni insieme a Galata Museo del Mare, Commenda di Prè e Museo Navale di Pegli, è animato da un ricco programma di eventi, organizzati per la sua massima valorizzazione da Associazione Amici della Lanterna e Fondazione Labò.

Fra i prossimi appuntamenti, da segnalare "Ti porto alla Lanterna" domenica 24 febbraio. Torna l’appuntamento alla scoperta del simbolo di Genova: partendo dal Porto Antico, dalle memorie di moli, magazzini, facchini e mercanti, vi accompagneremo alla Lanterna, alla sua passeggiata sulle banchine del porto commerciale, al suo suggestivo museo, per finire alla terrazza panoramica ed ammirare tutta la città dall’alto.

Appuntamento alle ore 14.00 davanti al palazzo San Giorgio, lato mare, Porto Antico. Introduzione e successivo spostamento in Darsena per il trasferimento verso la passeggiata della Lanterna con navetta gratuita. Segue visita al museo e salita a piedi al terrazzo panoramico.

Prenotazione obbligatoria a questo link, indicando cognome, numero partecipanti e numero di cellulare di riferimento. La quota è di 10 euro a persona. In caso di maltempo, la visita sarà annullata.

I partecipanti all'iniziativa utilizzeranno la nuova navetta gratuita che collega il Galata Museo del Mare alla Lanterna. La navetta è comunque a disposizione gratuitamente anche per i visitatori non aderenti all'iniziativa, e sarà disponibile gratuitamente tutte le ultime domeniche del mese, da febbraio a giugno, e in altre date di affluenza turistica: il 3 marzo per il carnevale e il 19 maggio per la Notte dei Musei.