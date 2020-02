TEDxGenova - "Genius Loci": nuove idee circolano in città

Sabato 14 marzo, dalle 13 alle 19, i Magazzini Del Cotone ospitano TEDxGenova "Genius Loci", il programma creato da TED per facilitare la diffusione di nuove idee.

Genius Loci è un’espressione latina che indica lo “spirito del luogo” ed è ciò che rende un luogo quel luogo e non un altro.

Genius Loci, oggi, si lega al concetto di Smart City, una città caratterizzata da una integrazione tra i saperi per una crescita sostenibile.

Ted è un’organizzazione no profit che ha come obiettivo diffondere idee di valore. Dal 2014 TEDxGenova è cresciuta per sostenere le idee che cambiano il mondo con diverse iniziative. La conferenza annuale di TED invita i migliori pensatori e creatori di tutto il mondo a raccontare in 18 minuti la loro idea innovativa. Il loro discorsi sono poi resi disponibili gratuitamente online.

L'obiettivo di TEDxGenova è quello di creare un evento (ma anche un luogo di incontro) dove pensatori, inventori, sportivi, artisti e innovatori possano essere ispirati e abbiano a loro volta l’opportunità di ispirare gli altri. Lo scopo è tirare fuori il meglio dalla Superba, portando sul palco le menti migliori del mondo e permettendo loro di condividere idee ed esperienze. Gli speaker contageranno il pubblico e saranno a loro volta contagiati dall’entusiasmo e dall’atmosfera in un circolo virtuoso di creatività e innovazione.