Porto Antico Prog Fest e Tribute Night, tra la musica di Genesis e Pink Floyd

Venerdì 3 agosto 2018 torna l’appuntamento con Porto Antico Prog Fest, il concerto dedicato al rock progressivo, che quest’anno si unisce alla Tribute Night.

Le Tribute Band sono Get’em Out che propongono uno spettacolo a base di pezzi dei Genesis anni ’70 e gli Outside The Wall che ripercorrono la musica dei Pink Floyd.

Porto Antico Prog Fest vede come protagonisti gli Ancient Veil, la band di Edmondo Romano ed Alessandro Serri e, dirittamente da Napoli, il gruppo Sophya Baccini’s Arcadia.