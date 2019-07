Porto Antico Estate Spettacolo 2019: tutti gli eventi

Arena del Mare, Piazza delle Feste e Isola delle Chiatte: tris di location per Porto Antico Estate Spettacolo, la consueta kermesse di grandi eventi che si svolge ogni anno di fronte al mare di Genova.

Quest'anno la rassegna spegne 20 candeline, e per festeggiare offre un ricco programma tra festival, musica classica, indipendente, eventi per bambini, spettacoli teatrali e tanto altro da scoprire.

Il programma completo:

GOA BOA FESTIVAL

Dal 5 luglio al 6 agosto, l’Arena del Mare si anima con i concerti del Goa Boa Festival:

- 5 luglio: Calcutta, Mecna, Giovanni Truppi

- 9 luglio: Gazzelle, Eugenio In Vi Di Gioia, Fulminacci, Sem

- 17 luglio: Fast Animals And Slow Kids, Rancore, Giorgio Canali, Ophelya, Giungla

- 18 luglio: Carl Brave, Alfa, Dutch Nazari, Pnksand, Ghemon, Dola, Olly, Fadi

- 19 luglio: Max Gazzè, Dimartino, Rovere, Eugenia Post Meridiem, Emmanuelle, Dellacasa Maldive

- 20 luglio: Salmo, Quentin40, Massimo Pericolo, Speranza, Fuera

- 21 luglio: Izi, Ernia, Priestess, Maggio, Irbis37, Tauro Boys

LIVE IN GENOVA

Sempre all’Arena del Mare, due concerti di Live in Genova:

- 6 luglio: Irama

- 12 luglio: J-Ax + Articolo 31

GOAZILLA FESTIVAL

Una speciale sezione dedicata ai “mostri sacri” della musica rock, all’Arena del Mare:

- 14 luglio: Steve Hackett , “Genesis Revisited Tour”

- 16 luglio: Jethro Tull, “50th Anniversary Tour”

PALCO SUL MARE FESTIVAL

Palco sul Mare prende il via il 20 luglio, tra musica d’autore, cover di qualità e un pizzico d’ironia:

- 20 luglio: tributo al film "The Commitments" di The Zena Soul Syndicate (Piazza delle Feste)

- 21 luglio: omaggio a Fabrizio De André, “Si chiamava Faber”, di Federico Sirianni (Piazza delle Feste)

- 22 luglio: “Stand Up & Songs” di Ruggero dei Timidi (Piazza delle Feste)

- 23 luglio: omaggio al grande concerto di Woodstock, “Woodstock 50th - Il concerto”, di Aldo De Scalzi and Toolittletime Band (Piazza delle Feste)

- 30 luglio: omaggio ai Beatles, con il concerto “Abbey Road Studios” dei Reunion (Piazza delle Feste)

- 6 agosto: I Pirati dei Caruggi, “Invexendo” (Arena del Mare)

GEZMATAZ FESTIVAL & WORKSHOP

Gezmataz Festival & Workshop torna per la sua ventiseiesima edizione con 5 serate jazz tra raffinatezza e sperimentazione dedicate al mondo delle percussioni, in Piazza delle Feste:

- 24 luglio: Mike Stern - Dave Weckl Band

- 25 luglio: Jakob Bro Trio

- 26 luglio: Egm Trio (Peter Erskine, Eddie Gomez, Dado Moroni)

- 27 luglio: Big Band Unigezz - Trilok Gurtu

- 28 luglio: Doc Concert, “Unforgettable"

SEA STORIES FESTIVAL

Sea Stories è il festival teatralmusicale dedicato al mare, con diversi spettacoli all'Isola delle Chiatte:

- 3 agosto: Balletto Teatro Torino, "Aqua 2.0”

- 10 agosto: Lorenzo Malvezzi , "Il Vecchio e il Mare"

- 11 agosto: Jenny al molo delle puttane

- 23-27 agosto: Igor Chierici, “Ulisse”

MUSICA CLASSICA

- 16 luglio: la Filarmonica Sestrese nell’opera “Carmina Burana”, in Piazza delle Feste

- 28-30-31 luglio, 1 agosto: rassegna Ti Porto all’Opera del Teatro Carlo Felice, che porta in scena all'Arena del Mare "La Traviata" di Giuseppe Verdi

- 29 luglio: Gran Galà Lirico, che conclude il Genoa International Music Youth Festival, in Piazza delle Feste

- 4 agosto: Concerto Sinfonico con Orchestra del Teatro Carlo Felice, "Concerto di Mezza Estate", all'Arena del Mare

TI RACCONTO UNA FIABA D'ESTATE

Tre appuntamenti con la rassegna teatrale pensata per i più piccoli, in scena all'Isola delle Chiatte:

- 30 giugno: Cappuccetto Lupo Rock

- 8 luglio: Attenti al lupo e alla capretta

- 13 luglio: L’ultimo segreto di Houdini



RIDERE D’AGOSTO…MA ANCHE PRIMA

La Rassegna propone quattro serate all’insegna dell’ironia, della musica e della danza:

- 11 luglio: La Compagnia R. Paganini in “Il lago dei cigni” (Piazza delle Feste)

- 14 luglio: Oblivion in “The human jukebox.2” (Piazza delle Feste)

- 15 luglio: Moni Ovadia e Dario Vergassola in “Un ebreo, un ligure e l’ebraismo” (Piazza delle Feste)

- 2 agosto: spettacolo del gruppo comico Bruciabaracche (Arena del Mare)

CINE&COMIC FEST

Ritorna per la sua terza edizione Cine&Comic Fest, il festival dedicato al cinema e al fumetto, con protagonista Zerocalcare, quest’anno Direttore Artistico del Festival:

- 5 luglio: Dive sul mare - Incontro con Ilenia Pastorelli all'Isola delle Chiatte (ore 20.00)

- 6 luglio: Zerocalcare & Bevilacqua: dal fumetto all’animazione, in Piazza delle Feste (ore 20.30) - Dive sul mare: incontro con Isabella Ragonese, all'Isola delle Chiatte (ore 19:30)

- 7 luglio: Dive sul mare - Incontro con Linda Caridi, all' Isola delle Chiatte (ore 19:30)

- 8 luglio: Supereroi Italiani - Incontro con Luca Argentero in Piazza delle Feste (ore 20:30)

ALTRI SPETTACOLI

- 18 luglio: nell' ambito del Porto Antico Prog Fest, artisiti storici liguri, tra cui La storia dei New Trolls e Lattemiele 2.0 (Piazza delle Feste)

- 19 luglio: Porto Live Metal Fest ospita Death SS, Antropofagus, Black Oath, Damnation Gallery, Choas Factory e No Regrets (Piazza delle Feste)

- 31 luglio: al Balena Festival, si esibisce il gruppo raggae Easy Star All Stars (Piazza delle Feste)

- 3 agosto: il gruppo D.O.C.-Direzione Ostinata e Contraria presenta “Viaggi e Miraggi”, un concerto benefico a favore dell’Associazione Gigi Ghirotti ( Piazza delle Feste)

- 4 agosto: Genova HipHop Festival Summer Edition, concerto di Colle Der Fomento (Piazza delle Feste)

- 5 agosto: lo spettacolo "Up & Down" di Paolo Ruffini, con una speciale compagnia di attori con la Sindrome di Down (Arena del Mare)