EstateSpettacolo: la grande kermesse estiva al Porto Antico

A Genova arriva un'estate "costellata" di eventi con EstateSpettacolo, la rassegna che si tiene tutti gli anni al Porto Antico: dalla musica al teatro, dal cinema all'opera, passando per cabaret, incontri e appuntamenti con tanti artisti famosi.

I numeri della kermesse

La rassegna si tiene al Porto Antico dal 15 giugno al 27 agosto 2018, con oltre 70 spettacoli distribuiti su 4 differenti palchi.

C'è Piazza delle Feste, dedicata prevalentemente alle rassegne musicali e teatrali; l'Arena del Mare, che verrà utilizzata per i grandi concerti con artisti a livello internazionale; la suggestiva Isola delle Chiatte, con il suo teatro in mezzo al mare; e infine il Palco Millo, per gli spettacoli in orario pre serale.

Ecco il programma di tutte e quattro le location.

Il programma di Piazza delle Feste

Si inizia il 15 giugno con il Suq Festival, l'incontro di culture tra musica, mercatini e teatro, in Piazza delle Feste. E sempre qui il 29 giugno inizia la programmazione dei concerti con i primi ospiti stranieri da San Pietroburgo, in una serata a ingresso libero con l’orchestra sinfonica Klassika A. Kantorovri.

A partire dal 4 luglio, invece, si cambia radicalmente genere e ci si tuffa nel mondo del cinecocinema e del fumetto con Cine&Comic Fest: la seconda edizione del progetto firmato Porto Antico con incontri, presentazioni cinematografiche e concerti. Tra le grandi anteprime di quest’anno, Ocean’s 8, oltre a 12Soldiers e La settima musa. Tra gli ospiti, Zerocalcare, Gabriele Salvatores e altri.

Sabato 7 luglio da non perdere il Costa Crociere Zena Fest, il grande evento che per l’anniversario di Costa Crociere coinvolgerà tutta la città e vedrà al Porto Antico musica e spettacoli tra cui i concerti di The Kolors, Francesco Gabbani, Ermal Meta, Al Bano e Romina.

In Piazza delle Feste il calendario prosegue con i primi appuntamenti dedicati alla comicità di Ridere d’Agosto…ma anche prima con Comedy Ring (12 luglio), Antonio Ornano (13 luglio) e Tullio Solenghi (26 luglio) in una sorprendente riedizione brillante del Decamerone di Boccaccio.

Spazio al cantautorato femminile contro la violenza di genere con il Lilith Festival, con la musica di tante artiste precedute da incontri e dibattiti, il 14, 15 e 25 luglio.

Martedì 24 luglio, una delle istituzioni musicali più conosciute in città, la Filarmonica Sestrese, porta in scena insieme al cantautore Napo le più belle canzoni di De Andrè in “Faber”.

Non poteva naturalmente mancare l’appuntamento per gli amanti della musica jazz con Gezmataz Festival & Workshop, che alla sua 25esima edizione porta in campo artisti come Bill Frisell, Camille Bertaulte Maria Joao.

Torna anche quest'anno, inoltre, Palco sul Mare Festival tra musica e risate: al Porto Antico arrivano i Pirati dei Caruggi (16 luglio), gli Gnu Quartet (27 luglio) e Pivio e Aldo De Scalzi (28 luglio), e in più ci si scatena con i Reunion (30 luglio) tribute band dei Beatles.

Mercoledì 1 agosto è la volta di Music Line, storica scuola di musica genovese che festeggia i 40 di attività con un concerto evento

Dopo la prima edizione dello scorso anno, torna la musica del Porto Metal Fest (2 agosto), con band italiane e straniere, seguite il giorno dopo dal Porto Antico Prog Fest (3 agosto).

Infine domenica 5 agosto, la programmazione id Piazza delle Feste terminerà con l’unico musical della stagione ad opera della compagnia T&M live, A casa di Lucio per farci sognare sulle canzoni di Lucio Dalla e Lucio Battisti.

La grande musica all'Arena del Mare

Il 9 luglio arriva la rassegna Live in Genova, che quest’anno porta in città grandi artisti della musica mondiale e giovani artisti italiani molto conosciuti: Riki (9 luglio) e Sfera Ebbasta (15 luglio), idoli dei più giovani, e poi James Blunt (10 luglio), Simple Minds (11 luglio), Anastacia (14 luglio) e Kasabian (19 luglio).

Torna poi il Goa-Boa Festival con i Negrita (13 luglio) o Caparezza (21 luglio), ma anche giovani e promettenti cantautori e rapper come Motta insieme con i Ministri (20 luglio), Tedua (22 luglio) e Coez (25 luglio).

Cambiando genere, dal 26 al 29 luglio arriva la rassegna del teatro Carlo Felice "Ti porto all'opera": il 26 e 28 luglio va in scena Madama Butterfly, e il 27 e 29 luglio Il Barbiere di Siviglia.

Mercoledì 1 agosto, invece, nell'ambito di Supernova Estate, arriva il compositore Yann Tiersen (che ha composto, tra le altre, la famosa colonna sonora del Favoloso Mondo di Amélie).

A chiudere, il 2 agosto, i comici di Bruciabaracche, provenienti da trasmissioni come Zelig e Colorado, riuniti in un unico grande show.

La suggestiva Isola delle Chiatte

Cosa c'è di più suggestivo e romantico di un teatro in mezzo al mare? L'Isola delle Chiatte è la location ideale per gli spettacoli del Suq Festival (dal 21 al 24 giugno) e per quelli di "Ridere d'agosto... ma anche prima" dedicati ai bambini, dal 30 giugno all'11 luglio.

Inoltre, ad agosto arriva la prima edizione del festival teatrale Sea Stories, dedicato al mare, alle sue leggende e alle sue storie.

Palco Millo, per chi vuole divertirsi anche nel tardo pomeriggio

Per chi vuole iniziare a divertirsi già dal tardo pomeriggio, c'è il programma di Palco Millo: dal 19 al 22 luglio da non perdere le jam session di Gezmataz, poi il 26 luglio improvvisazione teatrale a cura di Maniman Teatro, il 27 luglio "L'Indipendente Festival", il 28 "Farfalle Impazzite per UILDM", il 29 luglio arriva il musical "Fame, saranno famosi", e il 30 c'è "The Bustermoon".