L'estate al Porto Antico si apre con Outside the Wall: il concerto tributo ai Pink Floyd

Prende il via in Piazza delle Feste la 21esima edizione di Porto Antico EstateSpettacolo e lo fa con un concerto per i giovani e fatto dai giovani.

Martedì 30 giugno il sipario di alza sul concerto del Coro dell’Università degli studi di Genova che, insieme ad alcuni illustri ospiti della scena musicale genovese, porteranno in scena Outside The Wall, tributo ai Pink Floyd.

La location del Porto Antico è stata ripensata e rimodulata per garantire il necessario distanziamento sociale e la sicurezza di tutti, la capienza complessiva (270 posti a sedere in Piazza delle Feste, circa 150 posti per l’Isola delle Chiatte) è necessariamente diminuita, ma a vantaggio della sicurezza.

Tutti gli spazi saranno igienizzati ad ogni spettacolo, le procedure di ingresso rispetteranno quanto stabilito dalle linee guida dal Ministero per gli spettacoli all’aperto, si procederà alla misurazione della temperatura per tutti i presenti, all’invito all’igienizzazione delle mani, le misure di distanziamento sociale verranno rigorosamente rispettate nell’assegnazione dei posti e si osserverà l’obbligo della mascherina anche durante lo spettacolo