Capodanno 2020 al Porto Antico: tutti gli eventi

Martedì 31 dicembre sono tanti i modi per aspettare insieme l’arrivo del 2020 al Porto Antico.

Location diverse, spettacoli diversi, per un unico, grande divertimento.

Capodanno con l'orchestra di fiati della Città di Cinquefrondi

Un grande palco allestito in Calata Falcone Borsellino ospita l‘Orchestra di Fiati della Città di Cinquefrondi composta da 50 elementi che propone un repertorio musicale di alta qualità che spazia dai brani classici di Rossini, Verdi e Puccini fino ad arrivare a Morricone, Piovani e Cohen. La serata sarà presentata da Max Repetto con la partecipazione straordinaria di Andrea Carlini.

Dopo il brindisi di mezzanotte il divertimento prosegue fino all’alba con uno scatenato DJ SET.

Ingresso libero.

Capodanno con il Circumnavigando Festival

Nel tendone allestito in Piazzale Mandraccio, uno spettacolo unico fatto di acrobazie, teatro, danza e musica insieme alla Compagnia My Laika/Side Kunst Cirque.

Ingresso a pagamento € 41,00.

I biglietti possono essere acquistati online su CiaoTickets oppure presso gli uffici IAT di Genova (Garibaldi e Porto Antico).

Capodanno alla Città dei Bambini e dei Ragazzi

I bambini fino a 13 anni e le loro famiglie possono festeggiare alla Città dei Bambini e dei Ragazzi con il mondo del circo come mezzo per promuovere la scienza e il teatro, per imparare sì, ma sempre divertendosi, dalle 21 e fino al brindisi di mezzanotte.

Ingresso a pagamento: adulti 25 euro, ragazzi fino a 13 anni 15 euro.

San Silvestro sul ghiaccio

Il Capodanno si può festeggiare anche all'insegna del movimento, sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio di Piazza delle Feste, co musica, luci e brindisi di mezzanotte.

Prezzo fisso 13 euro.

Apertura pista dalle 22 alle 5 del mattino.