"Portami a Palazzo Reale" tra aperitivo, musica e arte

Sabato 8 settembre, presso il museo di Palazzo Reale di Genova, si svolgerà l'evento "Portami a Palazzo Reale", tra musica, aperitivo e arte.

Sarà una seata di festa in uno dei palazzi più belli di Genova: il palazzo aprirà il suo giardino per festeggiare la fine dell'estate con un aperitivo con vista mozzafiato sul porto, musica dal vivo per tutta la sera e visite guidate nel museo.

Il programma

Si parte alle 19: l'aperitivo sarà realizzato in collaborazione con la trattoria dell'Acciughetta (specialità finger food e una consumazione a testa).

A suonare, i Bilbosa, una band post-alternative, jazz, rock strumentale di Genova nata nel 2016: i componenti sono David Carroll, Daniele Ferrari, Gabriele Gennaro, Stefano Pulcini e Valeria Pittaluga.

A partire dalle 19, ogni 30 minuti, visite guidate a cura del personale di palazzo Reale.

Biglietti e prenotazioni

Il biglietto costa 10 euro, e comprende aperitivo, consumazione e visita al museo.

La prenotazione è obbligatoria: palazzorealegenova.scn@gmail.com, 010.2710236.

Il pagamento si effettuerà in cassa la sera stessa.