Port dei Piccoli: alla scoperta del porto... a misura di bambino

Dal 26 al 28 maggio la splendida cornice del Porto Antico di Genova ospiterà il "Port Dei Piccoli", evento organizzato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale in collaborazione con l'Associazione Il Porto dei piccoli per celebrare il "porto aperto" con iniziative dedicate alla città ed ai suoi visitatori. La manifestazione, giunta alla sua VIII edizione, porterà i bambini alla scoperta del mondo del porto e dei mestieri di chi vi opera ogni giorno. Attraverso laboratori ludico-didattici a tema e l'incontro diretto con terminalisti, ormeggiatori, rimorchiatori e piloti i piccoli visitatori potranno apprendere divertendosi come funziona l'area portuale, raccontata a misura di bambino.

A rendere ancor più speciale la tre giorni tanti spettacoli teatrali e visite dedicate al Porto Antico.

Le attività, gratuite ed aperte a tutti, sono offerte dall'Associazione Il Porto dei piccoli ONLUS, che da tredici anni offre sostegno ludico e pedagogico ispirato al mare a tutti i bambini che ogni giorno affrontano con coraggio la malattia.

