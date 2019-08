Un fluttuante ponte di sogni: visita guidata al museo d'arte orientale

Domenica 1 settembre dalle ore 16 a villetta Di Negro è in programma una visita guidata al Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone dal titolo 'Un fluttuante Ponte di Sogni'.



Insieme alla scoperta di sensibilità e tracce di memoria di una terra lontana. Statue esplorabili tattilmente da persone non vedenti. Visita replicabile tutti i giorni anche per piccoli gruppi.



Costo della visita guidata: adulti Euro 10,00 ed Euro 5,00 fino a 18 anni. Biglietto d’ingresso gratuiti per i residenti



Prenotazione obbligatoria SMS/WhatsApp 328 4222168 (guida abilitata).