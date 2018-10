"Un ponte tra le scuole a Certosa": laboratori gratuiti per bambini

Sabato 13 ottobre laboratori gratuiti per bambini e famiglie con "Un ponte tra le scuole a Certosa", a cura delle insegnanti e delle educatrici (a titolo volontario) delle scuole di infanzia e dei nidi comunali della Valpolcevera.

Le educatrici aspetteranno i bambini dalle 10 alle 12 in piazza Petrella, al Mercato Ortofrutticolo, ai Giardini Cervetto, in via Piccone e presso il circolo degli Amici di Certosa.