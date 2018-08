Ponte Morandi: Festa dell'Unità annullata, al suo posto iniziative solidali con "Unità per Genova"

Il "trasloco" della Festa dell'Unità di Genova era già stato previsto da tempo in Valpolcevera: l'appuntamento - studiato apposta per ripartire dalle periferie dopo le ultime sconfitte elettorali - era dal 12 al 16 settembre presso il circolo della Fratellanza di Pontedecimo.

Dopo la tragedia del ponte Morandi, però, una comunicazione ufficiale del Pd Genova spiega che la Festa dell'Unità 2018 di Pontedecimo non si terrà, nè verrà ricollocata in un'altra zona della città. Al suo posto, una serie di iniziative solidali (in cui non mancherà lo spazio per il dibattito politico sul futuro della città) con "Unità per Genova".

"Unità per Genova": dibattiti diffusi e aiuti ai cittadini

L'evento si trasforma in "Unità per Genova", con sottoscrizioni in favore degli sfollati, organizzazione dei volontari del Pd a supporto di chi è rimasto colpito dal crollo (coordinandosi con Municipi e Comitato via Porro), dibattiti "diffusi" nei quartieri più colpiti, con occasioni di confronto, ascolto e proposta per ripartire insieme agli esponenti nazionali del partito, e - infine - cena benefica con il segretario Dem Maurizio Martina in favore degli sfollati, il 16 settembre, presso la Fratellanza di Pontedecimo.

La comunicazione del Pd

«Festa de l'Unità 2018 di Genova, prevista a Pontedecimo, non si terrà, né verrà ricollocata in un'altra zona della città» annuncia il Pd in una nota ufficiale, come già scritto sopra.

«Per rispetto del dolore delle famiglie di chi è morto con il crollo del Morandi. In supporto di chi ha perso la casa ai piedi del Morandi. Di chi vede a rischio il proprio lavoro, il futuro dei propri figli, la cura dei propri cari dopo il crollo di quel ponte. Di chi, dal primo minuto dopo le 11.36 del 14 agosto scorso, ha prestato soccorso e lavorato incessantemente per Genova: vigili del fuoco, forze dell'ordine, volontari, Anpas, Croce Rossa, associazioni, categorie, Municipi, Comune e Regione; a loro va il nostro grazie più grande. E la promessa di un impegno condiviso perché questa città, ancora una volta, possa rialzarsi più forte di prima.

I nostri volontari, che avevano dato la loro disponibilità agli stand della Festa, saranno a disposizione dei Municipi e del Comune di Genova come tanti altri cittadini che in queste ore si sono attivati per far fronte all'emergenza dopo il crollo del ponte Morandi.

La proposta politica si sposterà nei luoghi maggiormente interessati da questo tragico evento, come stiamo facendo già in questi giorni.

Il 16 di settembre alla Fratellanza di Pontedecimo - dove avrebbe dovuto essere organizzata la prevista Festa - si terrà una giornata di Unità per Genova dedicata al sostegno degli sfollati. All'evento, nel pomeriggio, parteciperà il segretario nazionale del Pd, Maurizio Martina che prenderà parte in serata alla cena di sottoscrizione per aiutare le famiglie sfollate.

Contiamo di dar vita ad altre iniziative prima di quella data, dove raccogliere fondi a favore di chi ha perduto la casa dopo il crollo del Morandi ed elaborare insieme proposte concrete sui temi della viabilità, dei servizi e degli alloggi agli sfollati, delle attività produttive, ricettive e turistiche di Genova, a forte rischio isolamento. Proposte che porteremo all’attenzione dell'Amministrazione Comunale. Non sarà Festa ma sarà Unità per Genova.

Un indirizzo mail per mettersi a disposizione

I cittadini che vorranno mettersi a disposizione potranno mandare una mail a emergenzagenova@pdgenova.it