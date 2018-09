Occupy Albaro: trofie al pesto per le vittime del ponte Morandi

Una serata di beneficenza in puro stile Occupy Albaro per raccogliere fondi per aiutare le vittime di ponte Morandi.

L'appuntamento con "Pronti... al pesto... via!" è domenica 16 settembre dalle 19 presso i giardini "Antonio Esposito" di via Boselli. Contributo minimo per trofie e bevande: 20 euro.

Si tratta del secondo evento gastronomico organizzato da Occupy Albaro presso i giardini della Chiesa di Santa Teresa di via Boselli. La prima volta, nel 2016, in pochi giorni si organizzò una serata dedicata ai terremotati di Amatrice, con la pasta all'amatriciana che venne distribuita a più di 700 persone. Vennero raccolti allora ben 18mila euro, devoluti a un ragazzo di Amatrice che nella terribile serata del 24 agosto aveva perso gli affetti più cari e la propria abitazione.

Domenica 16 settembre questo nuovo evento, patrocinato dal municipio Medio Levante, propone la distribuzione di trofie al pesto, confezionato dallo chef Matteo Costa del ristorante "Le cicale in città", coadiuvato da Francesco De Filippi del ristorante 2F.

Con le istituzioni è stato identificato un progetto di assistenza sociale e sanitaria di primaria importanza, che potrà essere sviluppato grazie alle donazioni effettuate durante la serata: grazie a questa serata, potrà essere attivato in concerto con Asl 3 e Regione Liguria un servizio di visite specialistiche geriatriche, completamente gratuite, al domicilio degli anziani residenti nella partre della Valpolcevera a monte della zona rossa.