I calciatori della Samp visitano il ponte Morandi e incontrano i tifosi

Giornata speciale per i calciatori e tifosi blucerchiati, martedì 18 dicembre.

A partire dalle 18, la squadra si recherà in visita al ponte Morandi, per esprimere il proprio cordoglio; a seguire, appuntamento al cinema teatro Albatros di Rivarolo (via Roggerone 8) per incontrare i tifosi della Samp. Ingresso libero.

Al cinema si terrà anche la presentazione del nuovo cd "Solo per te", dei fratelli De Scalzi, dedicato proprio alla Sampdoria. Il ricavato della vendita dell'album - realizzato grazie alla collaborazione di molti artisti genovesi, tra cui Matteo Monforte e Vladi dei Trilli - andrà in beneficenza.