"Genova per noi": speciale aperitivo solidale con Settimocielo

Venerdì 21 settembre 2018 Settimocielo dalle ore 19 riparte con una nuova stagione e sarà tutto un altro aperitivo. Anche perché questa volta parte dell'incasso andrà agli sfollati del ponte Morandi. Sarà anche previsto un punto vendita delle magliette solidali con il logo di Genova nel cuore al prezzo di 10 euro, cifra che sarà interamente devoluta per l’emergenza.

Lo storico appuntamento con l’aperitivo con vista ritorna completamente rinnovato, cambia stile: nel format con serate a tema, nella formula con l’aperitivo servito direttamente al tavolo con sfiziosi e ricchi finger food, specialità genovesi, e per terminare il giro con un primo.

Il debutto del 21 settembre 2018 sarà una serata speciale dal titolo Settimocielo Genova per noi per affermare, con un contributo in chiave musicale e pittorica, la forza, l’orgoglio e la voglia di riscatto dei genovesi. Tutti gli artisti interverranno a titolo gratuito.

Si alterneranno sul palco 7 gruppi con performance live:

Agita il Coro (composto da Ferdinando Barcellona e PaoloTansi) – genere musicale disco ‘70 soft

Serenella e Micaela (composto da Serenella Di Pietro Paolo e Micaela Gregorini) - genere musicale easy listening



Aerosoul Trio (composto da Francesco Olivieri, Max Vigilante, Alessio Fistarol) - genere musicale soul&funky

Ipop80’s (composto da Mario Mele , David Gamberini, Fabio Tassara, Alberto Augugliaro) con un omaggio agli anni ‘80

Joshua Tree Experience (composto da Gianmarco Farnè, Alessio Fistarol, Alberto Augugliaro, Marco Lauci) con un tributo agli U2

Simon Dietzsche (composto da Ferdinando Barcellona, Paolo Tansi, Andrea Rigo) - genere musicale new wave italiana

Radio Gaga Acoustic Duo (composto da Giorgio Pezzi e Andrea Antolini) con un omaggio ai Queen

A fare da cornice saranno esposti nove quadri dedicati alla Superba dei maestri Antonio Messina, Daniela Rombo e Giorgio Dapino.

È richiesta la prenotazione. Ingresso con consumazione (comprensivo di cocktail, ricchi finger food, specialità genovesi, assaggio di un primo piatto): 15 euro a persona.

