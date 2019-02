Presentazione del libro "Il Ponte - Un'antologia": il ricavato in beneficenza

Giovedì 14 febbraio alle ore 17,30, presso la sede del DLF Genova (via Roggerone 8) si terrà la presentazione del libro "Il Ponte - Un'antologia", edito da Il Canneto.

Si tratta di un volume con quarantatré racconti scritti l'indomani del crollo del ponte Morandi da 45 tra noti scrittori, giornalisti, uomini e donne di cultura genovesi e liguri. Il ricavato delle vendite del libro sarà devoluto a due progetti di beneficenza, il primo a favore di una casa famiglia della Comunità di S. Egidio per gli anziani sfollati, onde evitarne il ricovero in istituto, ed il secondo per il rilancio della biblioteca Cervetto di Certosa e Rivarolo, come punto di aggregazione per i giovani. Saranno presenti alcuni degli autori tra cui Donatella Alfonso, Laura Guglielmi, Silvia Neonato, Anselmo Roveda e Giacomo Revelli.

L'incontro fa parte del progetto "Lo Scoglio dell'Albatros": Dall’ambiente alla storia, dall’arte ai viaggi, dalla cucina alle escursioni, passando per altri argomenti di stringente attualità, adatti a un pubblico di tutte le età, sempre con un occhio di riguardo nei confronti del territorio genovese: è “Lo Scoglio dell’Albatros”, progetto per un centro socioculturale in Valpolcevera, kermesse ideata dal Dopolavoro Ferroviario Genova in collaborazione con Artesulcammino.

Più di 40 appuntamenti previsti per questo ambizioso progetto che vuole riqualificare la periferia valpolceverasca tramite la cultura, mettendo in rete associazioni e comitati del territorio. Il programma qui.