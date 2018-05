"Pompieropoli": i bambini di Oregina e Lagaccio diventano pompieri per un giorno

Il giorno sabato 12 maggio 2018 presso l'Associazione Amici di via Napoli in via Bartolomeo Bianco 4 C, si terrà la manifestazione “Pompieropoli” a cura della Associazione Nazionale Vigili del Fuoco ed Unicef.

L'evento che ha avuto un ottimo successo gli scorsi anni, viene riproposto per coinvolgere i bambini di Oregina - Lagaccio e non solo, nell'esperienza di pompiere per un giorno: un'occasione per far vivere il quartiere.