Pompieropoli: i bambini giocano con i Vigili del Fuoco in via Bartolomeo Bianco

Sabato 1 giugno 2019 presso l'Associazione Amici di via Napoli in via Bartolomeo Bianco 4 C, si terrà la manifestazione “Pompieropoli” a cura della Associazione Nazionale Vigili del Fuoco ed in collaborazione con l’Unicef.

L'evento, che ha avuto un ottimo successo gli scorsi anni, viene riproposto per coinvolgere i bambini di Oregina - Lagaccio e non solo, nell'esperienza di pompiere per un giorno.

L'appuntamento è dalle 10 alle 18. Inoltre, eventi divertenti e utili con le varie associazioni, come "Impara a pescare alla mosca" con l'Asd Fly Fishing Club Granarolo, "Favole e giochi di una volta" dalle 15 alle 17 a cura dell'associazione Quartiere in Piazza, "I segreti dell'ambulanza" a cura della pubblica assistenza Lanterna Onlus, visita oculistica gratuita a cura dell'associazione Anteas, "Vola fra gli alberi" con la Protezione Civile, e "Balestre e balestrieri" a cura del gruppo storico San Giorgio.