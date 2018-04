Rossini Ouvertures: ballando sulle note del famoso compositore

Torna al Politeama Genovese la danza di Spellbound, mercoledì 18 aprile, in occasione di "Rossini Ouvertures".

Omaggiando l’arte e la vita del geniale e controverso compositore (di cui nel 2018 ricorrono i 150 anni dalla morte), la danza di Spellbound traduce in movimento sensuale e fulmineo i famosi “crescendo” rossiniani” nel suo nuovo spettacolo.

Il regista Mauro Astolfi dice: «Sono sinceramente stato sedotto in 24 ore di ascolto continuo e ripetuto dal mondo Rossiniano, da questa genialità così prorompente e inebriante ma che al tempo stesso viveva camminando a braccetto con tante macchie nere, dilaniato da un profondo mal di vivere che, attraverso una fortissima ed energetica personalità, al limite del bipolarismo, ha creato opere musicali di una grazia assoluta ed eterna. Come scrive Alessandro Baricco: la musica di Rossini è una vera e propria “follia organizzata”. Intensità, caos puro, smarrimento, fuga schizoide… ma scappando ha creato qualcosa che non avrebbe mai più potuto essere ripetuto dopo di lui»