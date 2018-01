"Puntata Zero", il Politeama fa il pieno di comici

Dal 1 al 3 febbraio 2018, al Politeama Genovese, arriva "Puntata Zero" con alcuni dei migliori comici genovesi in scena per la regia di Luca Bizzarri.

Sul palco Alessandro Bianchi, Pippo Lamberti, Maurizio Lastrico, Antonio Ornano, Enzo Paci, Michelangelo Pulci che - dopo il sold out della passata stagione - viaggeranno attraverso la comicità degli ultimi cinquant'anni, da Canzonissima a Zelig, da Tognazzi e Vianello alla stand-up comedy.

Si ride, e molto, tra canzoni, sketches, monologhi, signorine buonasera, talk show e varietà: cinque comici, un musicista, un regista, sette autori per una tavolgente antologia comica e musicale.