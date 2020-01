"Pinocchio Reloaded" al Politeama con le canzoni di Edoardo Bennato

Pinocchio Reloaded – Musical di un burattino senza fili, al Politeama Genovese dal 16 al 18 gennaio 2020, è la rivisitazione surreale e pinteriana del racconto di Collodi, un esperimento d’avanguardia artistica. Attraverso la narrazione dei protagonisti avremo l’opportunità di riflettere sulla possibilità che scelte diverse, da quelle imposte dalla società in cui viviamo, possano far vivere una realtà slegata dai fili.

La regia intuitiva e avveniristica porta il nome di Maurizio Colombi, già autore di grandi successi come We will rock you, Rapunzel – Il Musical e La Regina di Ghiaccio – il Musical e ideatore di Peter Pan – Il Musical. Le musiche sono tratte dall'album "Burattino senza fili" di Edoardo Bennato.

Burattini o burattinai? Siamo davvero liberi o pensiamo solo di esserlo?

Riusciremmo a vivere senza i fili che inevitabilmente regolano i nostri rapporti interpersonali, oppure abbiamo bisogno dei fili per sentirci a nostro agio nella società?

La musica di Pinocchio Reloaded evoca libertà, ribellione dalle convenzioni, una favola d’amore ricca di sfumature contemporanee, composta da sonorità musicali Rock, House e Rap. Il celebre concept-album da 1.000.000 di copie di Edoardo Bennato diventa musical, con una storia graffiante, di ribellione, scoperta e amore: non fatevi ingannare, la favola di Collodi è sullo sfondo! Il Pinocchio di questo spettacolo è un adolescente che scopre l’amore grazie a Lucignolo, interpretato da una bellissima ragazza. La famiglia, la Fata Turchina impegnata “donna in carriera” nel ruolo di madre e ben 3 padri, Geppetto, Collodi e lo stesso Bennato, opprime o sostiene nel percorso? Il Gatto e la Volpe rimangono cattivi, o in fondo sapranno aiutarlo a crescere? E Mangiafuoco?!

L’inno alla libertà celebrato in questa favola d’amore e musica è animato dalle canzoni dell’omonimo album, come Il gatto e la volpe, La fata, Quando sarai grande e Mangiafuoco, che però si evolvono e prendono una sfumatura tutta nuova..

Il viaggio di Pinocchio verso la maturità, la felicità e la sincerità verso se stesso dà vita a scene postmoderne, capaci di esprimere la sofferenza, la rabbia, l’amore di ciascun personaggio in veri e propri quadri di grande forza e suggestione.

Un musical rivoluzionario carico di ribellione, evasione adolescenziale, con la forza dirompente del primo amore.