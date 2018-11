Poecitando: spettacolo d'arte poetica

PoeCiTando è una sinfonia. Un viaggio in mondi senza tempo, nei quali ogni schema logico, viene frantumato inevitabilmente dall'illogico.

Uno spettacolo in cui la poesia è protagonista.

Arricchiti dall'esperienza maturata dal teatro di strada e guidati dalla pura entropia, abbiamo creato uno spettacolo che ha lo scopo di far abbandonare attori e pubblico ad una dolce follia.

Con questo prologo, siamo felici di presentarvi quella che per noi è una meravigliosa conquista. Sperando di ritrovarvi in tantissimi, come accade tra i carruggi della nostra bella Genova.

Da un'idea di Giancarlo Cibelli e Isabella Giacobbe.

Con Isabella Giacobbe e Giancarlo Cibelli

Date e orari:

Sabato 17 Novembre

Ore 21:00

Domenica 18 novembre

(Doppia replica)

Ore 16:30

Ore 20:30

I posti sono limitati.

Info e prenotazioni:

3453576843

https://www.facebook.com/Bunkerlak/

Offerta libera a fine spettacolo.

Gli artisti

Giancarlo Cibelli è un attore napoletano di adozione genovese.

Inizia il suo percorso artistico a Genova, frequentando negli anni diversi ambienti teatrali. Successivamente si diploma come attore e regista all’Accademia Internazionale di Teatro di Roma ( “Circo a Vapore” ), dove approfondisce il suo percorso di studi nell’arte della clownerie.

Successivamente decide di fondare un trio comico basato sulla clawnerie, gli "I Vanofossati".

Nel 2018, il loro trio vince il Festival Faenza Cabaret, subito dopo premiati anche nella finalissima del Modena Cabaret.

Partecipano a Zelig off con lo sketch vincitore dei festival sempre nel 2018.

Giancarlo Cibelli è inoltre attore della storica produzione teatrale grossetana di Francesco Tarsi.

Sempre nel 2018 ha curato la regia dello spettacolo “Psicosi”, produzione della Compagnia Teatro Bunkerlak di Genova, di cui è presidente, socio fondatore e regista.

È attore e promotore dell’innovativo format “Il Ristoro dello Spirito” presso la compagnia Teatro Bunkerlak.

Isabella Giacobbe è un’attrice messinese. La sua vocazione attoriale, nata durante il periodo scolastico, la porta ad entrare in contatto con i maggiori rappresentanti del panorama teatrale messinese.

Successivamente, avendo deciso di intraprendere un percorso attoriale professionale, decide di lasciare la città natale per approfondire il suo bagaglio artistico.

Nel dicembre 2016 si diploma quindi attrice professionista alla Scuola del Teatro Stabile di Genova.

In seguito ha lavorato con diversi registi tra i quali Valerio Binasco che la dirige nello spettacolo, di successo nazionale, “La Cucina”.

Nel novembre 2017 fonda a Genova, insieme al suo compagno di vita e di lavoro Giancarlo Cibelli, la compagnia Teatro Bunkerlak.