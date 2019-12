Play Music for Africa: cantanti genovesi (e non) in piazza Matteotti

La musica e l'Africa nel cuore di Genova per tre giorni.

In occasione del Rigiocattolo e della raccolta fondi per la lotta all'AIDS e alla malnutrizione in tanti paesi africani, si alterneranno per accompagnare l'evento giovani band del panorama musicale genovese (e non solo!) in piazza Matteotti, dal 6 all'8 dicembre 2019.

Suoneranno tutti i pomeriggi dalle 16 in poi. Ecco il programma:

Venerdì 6

Bad Seals

Disarray

Edge of Soul

AcoustiCoupé ft. Carolina Bongiovanni

Sabato 7

Scooch Over

Orange Cream

Pandango

En Roco

Domenica 8

Annarita Zovoli e Andrea Rivano

Brilla

The Umbrellas

Bilbosa

ICOE - In Case Of Emergency

The Plums