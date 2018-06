I Plastic Onion Band in concerto al Mercato del Carmine

Ritornano i Plastic Onion Band, venerdì 22 giugno dalle 21.00 al Mercato del Carmine.

Davide Canazza, voce, chitarra e piano, Flavio Simoni alla chitarra solista e cori, Roberto Leoncino al basso e cori, Beppi Menozzi alle tastiere e Alfredo Bosch alla batteria ci omaggeranno con un grande tributo dedicato al famosissimo quartiere di Liverpool!

Condivideremo la loro entusiasmante missione di ricreare oggi il programmato tour live di Lennon nel 1981, mai eseguito per l'avverso destino che l'8 dicembre 1980 si portò via per sempre il grande musicista.

Il nome del gruppo ironizza sulla band di Lennon e Yoko Ono composta prima dello scioglimento ufficiale dei Beatles, in occasione del Festival del Rock ‘n’roll di Toronto a fine del 1969, la Plastic Ono Band: si trattava di una sorta di “gruppo musicale virtuale”, formato da chiunque si trovasse di volta in volta a suonare con la coppia. Il loro primo memorabile singolo fu “Give peace a chance” nel 1970. Plastic Ono Band è anche il titolo del primo album solista di Lennon. La parola “onion” prende spunto dalla canzone “Glass onion”, scritta e incisa da Lennon e i Beatles e inserita nel White album.

Il repertorio del gruppo genovese ci farà rivivere le emozioni dei grandi successi dell’ex Beatle, spaziando da “Lucy in the sky with diamonds”, “Come together”, “I feel fine” a “Imagine”, “Woman” e “Instant karma”.