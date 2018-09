"Pizza e curve", il Curvy Pride al Porto Antico

Per “Pizza e curve” solitamente tantissime donne di tutte le taglie e forme si danno appuntamento, in contemporanea in tutta Italia, con l'obiettivo di stare insieme mangiando una pizza e divertirsi diffondendo un messaggio importante: amarsi accettando il proprio corpo e stando bene con se stesse e con gli altri.

L’evento è promosso dall’Associazione Curvy Pride che dal 2015 è impegnata nel diffondere la cultura della plurità dei modelli di bellezza, contro ogni forma di discriminazione.

La serata si svolgerà alla pizzeria Bigo al Porto Antico di Genova a partire dalle 20,30.



Per info e prenotazioni contattare fedefedon@libero.it oppure wafyht@gmail.com.