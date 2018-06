Pizz-e-bike: giro in bicicletta e pizza

Asd Genova Mtm Sant'Eusebio in collaborazione con Bike Activity e 58 Rosso Bikers'store, orgnizza Pizz-e-Bike, tour di circa un'ora con bicicletta dalla pedalata assistita (e-bike).

Previste 5 partenze con orari 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30.

Durante il tour si verrò accompagnati e assistiti da due guide certificate dell'Accademia Nazionale Mountain Bike. Alla fine, pizza e bibita.

Durante le partenze in gruppi da 8 verranno assegnati dei numeri dal 1 al 40, a fine pizzata verrà estratto un numero e chi sarà il fortunato riceverà un buono per una cena valido per 2 persone gentilmente offerto dalla Trattoria Gesino, in Piazza della chiesa di Sant'Eusebio 11a/r.

Massimo 40 prenotazioni per le e-bike dal 28/05/2018 ed entro e non oltre il 15/07/2018, per chi volesse partecipare solo come sostenitore per pizza e bibita sarà l'evento è aperto a tutti, di seguito le quote:

Quota Tour : 20 euro

Tour circa un'ora E-bike

Pizza e Bibita a fine evento

Quota Sostenitore : 10 euro

Pizza e Bibita a fine evento

L'intero ricavato dell'evento tolte le spese, sarà devoluto a sostegno della Casa di fraternità

Per i bambini :

durante l'escursione delle mamme, papà ecc ecc... Saranno a loro dedicati giochi e intrattenimento organizzati dal gruppo degli educatori della parrocchia di Sant'Eusebio.

Consiglio: abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica

