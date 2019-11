Chi è la più bella del castello?

La carta di identità della donna più bella del Castello è ormai sbiadita, ma chi era questa donna?

Si parte da questo "mistero" per una divertente attività per famiglie che avrà luogo domenica 24 novembre alle ore 10.30 e 15.30 a Castello D'Albertis.

Superando prove enigmistiche e indovinelli si arriverà a scoprirne le generaità, per poi mettersi in posa con lei o come lei... per un artistico selfie.

Evento nell'ambito della campagna di crowdfunding Briciole di Venere per il restauro della statua della famosa statua, collocata nel parco pubblico del castello.

Durata: 1 ora e mezza, gruppi massimo da 25 persone

Orario: visite accompagnate ore 10.30 - 15.30

Per prenotazioni 0102723820

biglietteriadalbertis@comune.genova.it