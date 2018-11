Pitture e dintorni: mostra d'arte contemporanea

Pitture e dintorni è un viaggio, un percorso in ambiti, tecniche, dimensioni, esplorate dagli artisti partecipanti e proposte agli utenti, che ne assaporano ogni attimo e ogni immagine.

Gli artisti:

Alice Serafino si ispira all’opera di Man Ray e al mondo naturale di cui fissa in fotogrammi gli attimi e i palpiti. Un universo fragile, come è stato definito da Claudia Giraud, ma estremamente elegante e poetico.

Antonio Dibennardo interpreta la contemporaneità utilizzando uno sguardo barocco, fatto di contrasti di luci e ombre, di floride e rosee carni, di lineamenti che emergono ricchi di dettagli. Il dipinto Fobie utilizza il cromatismo e l’oscurità per enfatizzare e stigmatizzare la paura.

Gloria Gorni ci porta in un suo universo in cui domina l’emozione espressa dal colore e dal segno dove tonalità fredde, pennellate blu di Prussia si alternano ai bruni alle lacche di garanza.

Lorenzo Battistuzzi ferma momenti di vita con le sue splendide immagini in bianco e nero, Venezia in “Music in Piazza San Marco, ci appare vera e inusuale, lontana dalle immagini “cartolina”, letta da un personale punto di vista.

Massimo Sonnini ci regala i suoi sogni e le sue visioni. È il colore ad abbacinarci con la sua suggestione e a tracciare le trame di narrazioni in cui conscio e inconscio si intrecciano e si fondono.

Matteo Bertomoro ci incanta con trasparenze lagunari, atmosfere rarefatte, che profumano di natura e di luoghi urbani, di istanti di vita e di rifrazioni di luci.

Piero Enrico Lombardo appartiene alla corrente dell’Arte analitica, le sue opere si generano da materia e geometria, nuove forme visive, superfici, trame, armonie e vibrazioni di colore.

Sara Bigatti reinterpreta un mito, un’icona come “Monna Lisa”, una trasformazione in cui la figura è tratteggiata con ampi gesti, colori vividi, segni, atmosfere accese e vivaci che nascono dalla mano dell’artista.