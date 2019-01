Un pittore di nome Giovanni: visita guidata con animazione e laboratorio

Giovanni da Pisa … in famiglia! Quale occasione migliore per imparare che i colori non nascono in tubetto, che con l’oro si possono fare anche i quadri, che a fare i pittori si cominciava fin da bambini, che per dipingere servono le uova?

Descrizione: partendo da alcune opere del Museo, e soprattutto dall’ospite speciale, Giovanni da Pisa, impariamo come venivano realizzate i dipinti a tempera su tavola, scoprendone anche i materiali e le tecniche. Come? Ma è semplice: entrando in una vera e propria bottega di pittura, per scoprire tutti i segreti di un pittore medievale e per toccare con mano i materiali che usa per dipingere e preparare le sue tavole. Infine, proveremo anche noi a realizzare una piccola opera d’arte con le antiche tecniche!

Focus: acquisire competenze artistiche, tecniche e storiche relative alla storia dei colori e alla storia dell’arte medievale; imparare attraverso la manualità; divertirsi!

Destinatari: famiglie con bambini in età della scuola dell’infanzia (ultimo anno) e primaria.

Visita guidata con animazione + laboratorio + ingresso Museo Diocesano, costo € 6 a persona (adulti e bambini). Durata circa 1,30 h.

Solo su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili al n. 010 2475127 o all’email didattica@museodiocesanogenova.it.